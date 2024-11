Casinò Non-AAMS / Senza ADM

Malta

I casinò non AAMS Malta sono tra quelli più popolari. L’Isola al sud della Sicilia è molto organizzata visto che più di 15% del suo PIL viene dal gioco online. Questo ha fatto in modo che questa piccola nazione sia diventata una vera e propria autorità nel mondo del gioco d’azzardo sia tradizionale che online. È proprio sull’isola che avvengono le migliori fiere come i maggiori appuntamenti e meeting del settore.

Tutto questo ha fatto in modo che alcuni grandi investitori del mondo del gioco d’azzardo abbiamo scelto di puntare proprio sui casinò non AAMS Malta per proporsi sul mercato internazionale. Inoltre l’isola propone un sistema fiscale vantaggioso per chi possiede una licenza di questo tipo.

L’esperienza di gioco è più interessante in quanto si possono offrire bonus più attraenti. Anche perché le condizioni di competizione commerciale sono più interessanti per i casino non AAMS sicuri maltesi.

La Malta Gaming Authority è molto rispettata in tutto il mondo. Fra i motivi quello per cui gli utenti di questi siti, anche gli italiani, possono parlare direttamente con l’autorità. Questo in caso si verifichino problemi durante l’esperienza di gioco. L’MGA è molto attenta a cosa fanno i casinò online Malta che usano questo licenze.